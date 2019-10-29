Екатеринбург может принять элитный раунд отбора ЧМ-2020

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на право проведение элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2020 года. В случае одобрения заявки со стороны УЕФА матчи с участием сборной России по мини-футболу пройдут во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге, сообщается на сайте РФС.

Помимо России свои заявки подали Хорватия, Чехия, Португалия, Испания, Сербия и Украина. Жеребьевка пройдет в Ньоне 7 ноября.

Элитный раунд состоится 28 января — 2 февраля 2020 года.

Мини-футбольная сборная России под руководством Сергея Скоровича завершила основной отборочный этап чемпионата мира-2020 на первом месте. Финальная стадия чемпионата мира пройдет в Литве в сентябре 2020 года. Сборная России является действующим вице-чемпионом планеты.