На Урале грузовой поезд сбил двух школьниц

Две школьницы попали под грузовой поезд в Красноуфимске, одна семиклассница, другая — девятиклассница. Обе погибли, пишет ТАСС со ссылкой на главу Красноуфимского городского округа Вадима Артемьевских.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Сообщение о ЧП поступило 29 октября, в 17:30 мск. По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, девочки переходили железную дорогу в неустановленном месте.