Средняя зарплата в казанской горбольнице № 12 не достигает 38 тысячи рублей

Средняя зарплата 604 сотрудников казанской горбольницы № 12 составляет 37,6 тыс. руб., подсчитал «Ъ-Казань» исходя из данных отчета АО «Городская клиническая больница № 12» за первое полугодие.

Фонд начисленной зарплаты работников клиники за этот период превысил 136,2 млн. руб. Кроме того, сотрудники получили социальные выплаты на 274,4 тыс. руб.

При этом выручка АО за январь-июнь 2019 года составила лишь 23,4 млн руб., прочие доходы – 6,5 млн руб., чистая прибыль – 622 тыс. руб. В отчете не называются другие источники, покрывающие потребность АО в средствах на выплату зарплат сотрудникам.

Уставный капитал АО составляет 553,57 тыс. руб. 60% акций АО контролирует Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, остальные распределены между 563 миноритариями. В том числе 4,31% акций принадлежат прежнему гендиректору АО «Городская клиническая больница № 12» Тауфику Сафину.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"