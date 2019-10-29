Главный тренер «Автомобилиста» сказал, что всегда готов к отставке

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после проигрыша новосибирской «Сибири» (0:3), отвечая на вопрос журналистов, готов ли он к отставке, сказал, что готов к ней всегда.

«Будем думать по обменам. Рассматривается вариант, что один из хоккеистов поедет домой и не будет с нами продолжать поездку. Будут действия, однозначно», — цитирует Мартемьянова «Чемпионат.ру».

«Автомобилист» проиграл семь матчей подряд и выбыл из зоны плей-офф.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 31 октября с «Барысом» в Нур-Султане (Казахстан).