Аптеки прибавили в объеме

Выручка трех крупнейших самарских аптечных сетей — «Имплозии», «Виты» и «Алии-фармы» — в первой половине 2019 года составила более 49 млрд руб. За аналогичный период прошлого года компании заработали 38 млрд руб. Такие данные содержатся в рейтинге 100 крупнейших фармацевтических сетей страны, составленном изданием об индустрии здравоохранения Vademecum. По объему выручки «Имплозию» (26,245 млрд руб.) обошли лишь две московские сети — «Эркафарм» (31,178) и «Ригла» (38,261). Считается, что «Имплозия» прекратила существовать несколько лет назад после смерти основателя Гранта Безрученко. Однако эксперты и игроки рынка считают, что сеть продолжала существовать, но под разными вывесками. Родственный аптечному ретейлеру дистрибьютор «Фармперспектива» вошел в список 200 крупнейших компаний России журнала Forbes.

Согласно рейтингу Vademecum, «Имплозия», одна крупнейших в стране аптечных сетей, родом из Самары, в первом полугодии этого года выручила более 26 млрд руб. Выручка двух других крупных самарских аптечных сетей — «Виты» и «Алии-фармы» — составила 20,791 млрд руб. и 2,398 млрд руб. Суммарный доход трех игроков составил более 49 млрд руб. В первом полугодии 2018 года цифра была ниже — 38 млрд руб.

Судя по рейтингу, «Имплозия» находится в тройке самых крупных фармацевтических ретейлеров страны и присутствует в 56 регионах. По объему выручки сеть обогнали московские «Эркафарм» (31,178 млрд руб) и «Ригла» (38,261 млрд руб). По сравнению с первым полугодием 2018 года, выручка «Имплозии» приросла на 19,11%. Сеть насчитывает 2559 аптек. Средняя выручка одной точки оценивается в 2,67 млн руб., доля рынка — в 6,24%. «Имплозию» в начале 90х создал ныне покойный Грант Безрученко. В 2015 году после смерти господина Безрученко аптеки сети убрали вывеску с надписью «Имплозия», став «Аптекой низких цен», «Социальной аптекой», «Аптекой 63» и т.д. Среди возможных причин исчезновения «Имплозии» был спор наследников предпринимателя. Эксперты и игроки рынка по сей день считают, что сеть продолжила существовать и контролируется партнерами покойного бизнесмена. Родственный аптечному ретейлеру дистрибьютор «Фармперспектива» с выручкой более 55 млрд руб. вошел в список 200 крупнейших компаний России по итогам 2018 года журнала Forbes. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками организации являются брат основателя «Имплозии» Валерий Безрученко и Дмитрий Подгорнов. Им также принадлежит ряд других компаний под названием ООО «Шар», ООО «Ромб», ООО «Конус» и др. Господин Подгорнов был деловым партнером Гранта Безрученко. Судя по информации в «СПАРК-Интерфакс», компании принадлежит 463 разных доменов с сайтами аптек. «Фармперспектива» несколько лет назад перерегистрировалась в Калуге. Ранее в адресе указывалась Самара.

Выручка «Виты» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 43, 04%. Сеть включает в себя 1721 аптеку. Каждая в среднем генерирует 2,32 млн руб. «Вита» также вошла в ТОП50 по размеру среднего чека — 478 руб. Аптеками «Виты» управляют различные юрлица: ООО «Агат», ООО «Алмаз», ООО «Аметист», ООО «Афина», ООО «Артемида» и т.д. Собственниками везде выступают Татьяна Карпачева и Евгений Яньков.

Объем продаж «Алии-фармы» по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличился на 14,48%. Сети принадлежит 158 аптек. Средняя их выручка — 2,54 млн руб. Средний чек — 520 руб. Аптеки под вывеской «Алия-фарм» также принадлежат множеству юридических лиц: ООО «Адалик», ООО «Адонис», ООО «Ак тан» и т.д. Все компании принадлежат разным людям. Ранее собственником организаций указывался Фахрутдин Канюкаев.

Как отмечают эксперты, фармакологическая отрасль едва ли не единственное направление в ретейле, которое, несмотря на кризисы и потрясения, продолжает стабильно развиваться и расти. «Ни макроэкономические проблемы, ни ситуация с динамикой доходов населения особого влияния на происходящее в этом сегменте ретейла особого влияния не оказывает. Фармакологические предприятия имеют стабильные доходы даже в самые кризисные годы, и это касается не только России. Люди не любят экономить на своем здоровье. Более того, огромная часть потребителей этой продукции просто физически не могут отказаться от лекарств по жизненным показаниям»,— отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Аналогичное мнение высказал партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев, добавив, что цены на лекарства увеличиваются ежемесячно.

Сабрина Самедова