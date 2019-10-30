Завод им. Дзержинского погасил долги за электроэнергию

ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) выплатило долг, сложившийся перед ПАО «Пермэнергосбыт» за потребленные ресурсы в размере 10 млн руб. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщили в сбытовой организации. На 25 октября было назначено введение ограничений в энергоснабжении предприятия. Напомним, ранее управляющий ЗиД Александр Еремин объявил об увольнении исполнительного директора Леонида Смирнова и всех его замов. 21 октября на заводе был назначен и.о. исполнительного директора Павел Панков. Конфликт в руководстве предприятия произошел из-за того, что завод до сих пор не заключил контракт на 2020 год с производителем зенитных ракет АО «ВМП „Авитек“», которое обеспечивает ФГУП 75% заказа. Кроме того, претензии к заводу возникли у энергетиков. Знакомый с ситуацией источник сообщал, что если долг не будет погашен, то завод не сможет получить гособоронзаказ.