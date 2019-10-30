Вместо эстрадной звезды на День народного единства перед пермяками выступит фокусник

В Перми в рамках концертов, посвященных Дню народного единства, не выступят российские эстрадные звезды. Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в администрации Перми, опыт прошлых лет показал, что погодные условия не позволяют долгое время находиться на улице во время празднования Дня народного единства.

«В связи с этим было принято решение организовать ряд праздничных мероприятий во дворцах культуры, библиотеках, общественных центрах и других городских учреждениях»,— добавили в мэрии.

Так, 4 ноября на площадке перед ДК им. Солдатова с 12.00 до 18.00 планируется проведение универсальной ярмарки. В 16.00 во дворце начнется праздничное мероприятие. В прологе выступят ансамбли «Воскресение», «Камушка», «Хорус-квартет». Далее пройдет шоу «Чемпион магии» с участием народного артиста России, почетного гражданина Перми Владимира Данилина.

Напомним, 4 ноября 2018 года в Перми на стадионе «Юность» выступила певица Виктория Дайнеко. Ее концерт обошелся бюджету в 1,17 млн руб.