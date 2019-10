ФАС пошел на вспышку магния

Бывший гендиректор «Сильвинита» Петр Кондрашев может лишиться контроля над ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). ФАС России оспаривает ряд сделок с акциями СМЗ и долями входящего в его группу ООО «Ловозерский ГОК», совершенных в 2014 году. Участниками предприятий тогда стали четыре кипрских компании. Считается, что основной пакет в обоих обществах консолидировал господин Кондрашев. По версии антимонопольного органа, в результате контроль над стратегическими предприятиями без согласования с правительством получили иностранные инвесторы. Эксперты говорят, что ключевым моментом в судебных разбирательствах будет установление факта, являются ли бенефициарами компаний граж­дане и резиденты РФ, и осуществляют ли они реальный контроль над ними.



ФАС России обратилась в арбитражные суды Пермского края и Мурманской области с исками к кипрским Volesko Yjldings Ltd, Slontecco Investments Ltd и Fullcircle Facilities Management Ltd о признании недействительными сделок 2014 года с акциями ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) и долями ООО «Ловозерский ГОК». Кроме того, антимонопольный орган требует лишить эти юридические лица, а также Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Сергея Кирпичева права голоса на общем собрании акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». Эти физлица также заявлены в качестве соответчиков по иску в Арбитражный суд Пермского края.

В пресс-службе суда „Ъ-Прикамье“ пояснили, что иск ФАС касается возможного нарушения закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства». По версии антимонопольного органа, в результате ряда сделок на СМЗ иностранными инвесторами был установлен корпоративный контроль без согласования с правительственной комиссией.

Аналогичное заявление направлено в Арбитражный суд Мурманской области, в котором ФАС оспаривает переход под контроль указанных кипрских компаний ООО «Фин-Проект», владевшего долями ООО «Ловозерский ГОК», которое поставляет СМЗ сырье и образует с соликамским заводом единую производственную цепочку.

Арбитражный суд Мурманской области 24 октября частично удовлетворил ходатайство ФАС о введении обеспечительных мер. Он запретил кипрским компаниям совершать сделки с долями в ООО «Фин-Проект», а последнему — распоряжаться долями в ООО «Ловозерский ГОК». Заявление ФАС в пермский арбитраж оставлено без движения до устранения нарушений.

СМЗ — единственный в РФ производитель редкоземельных металлов, а также крупный производитель ниобия и магния. Выручка в 2018 году — 7,8 млрд руб., чистая прибыль — 238 млн руб.

О смене акционеров СМЗ сообщил в 2014 году. Тогда из акционеров вышли иностранные компании, близкие к экс-владельцу «Уралкалия» Сулейману Керимову. Контрольный пакет получили Volesko Yjldings Ltd, Slontecco Investments Ltd и Fullcircle Facilities Management Ltd. Все три кипрские компании зарегистрированы в Лимассоле по одному адресу. Еще две компании увеличили свои доли: Canemare Enterprises Ltd (с 2,553 до 24,999%) и Lenoro Ltd (с 2,553 до 7,043%). Сумму сделки эксперты оценивали в $120–260 млн. В контур сделки вошел и «Ловозерский ГОК».

Как выяснилось позже, завод и ГОК Петр Кондрашев тогда выкупил через кипрские компании вместе с парт­нерами — бывшим председателем совета директоров СМЗ Александром Гутиным и бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых. Уже в 2015 году после корпоративного конфликта Петр Кондрашев выкупил и их доли. Сейчас ему принадлежит 24% акций СМЗ, еще 25% его доверенному лицу Тимуру Старостину. Также крупными акционерами СМЗ являются Сергей Кирпичев (25%) и Игорь Пестриков (15,45%). По данным «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Фин-Проект» Volesko, Slontecco и Fullcircle контро­лируют 74,97% долей. Еще 0,45 принадлежит Сергею Кирпичеву, 24,99% владеет Игорь Пестриков.

Отметим, что исковые заявления поданы на фоне корпоративного конфликта на СМЗ между господами Кондрашевым и Пестриковым. Петр Кондрашев требует внести в реестр запись о залоге акций СМЗ по соглашению, заключенному в январе 2016 года. Согласно его условиям, Игорь Пестриков передал в залог истцу более 99 тыс. акций предприятия. В итоге регистратор делать это отказался, так как с апреля того же года ценные бумаги находятся в залоге «Абсолют банка».

Старший партнер Intellect Роман Речкин отмечает, что если конечный бенефициар иностранных компаний — гражданин России, являющийся налоговым резидентом РФ, то на него требования закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций…» не распространяются, кроме случаев наличия у него двойного гражданства. «Но это надо отдельно доказывать, с чем суд, собственно, и будет разбираться. Если иностранные компании контролирует такое лицо, и оно представит доказательства фактического контроля суду, в признании сделок недействительными и запрете голосовать суд откажет, а если не представит, то сделки, очевидно, признают недействительными»,— пояснил эксперт. Также он говорит, что если ФАС не уведомлялась о совершении сделок, то антимонопольный орган мог о них и не знать. Сама сделка совершается без участия государства, путем удостоверения у нотариуса.

Дмитрий Астахов, Юлия Сырова