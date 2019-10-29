Новую сеть общественного транспорта Курска могут разработать до конца года

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил мэрии Курска до конца года доработать проект оптимизации маршрутной сети в областном центре, сообщает пресс-служба региональной администрации по итогам обсуждения вопросов разгрузки автодорог в облцентре. В свою очередь, областные власти начнут готовить заявку в Минтранс РФ для получения финансовой помощи для обновления муниципального парка пассажирского транспорта.

Специалисты Юго-Западного госуниверситета предлагают разгрузить дороги за счет покупки автобусов большой и средней вместимости, создать транспортные хабы, позволяющие делать пересадку по единому проездному билету, минуя центр. Предложено также увеличить число маршрутов для муниципального транспорта (сейчас 85% пассажирских перевозок в Курске осуществляют частники).

По отзывам горожан, сложности с передвижением возникают в стремительно растущем поселке Северный, где в часы пик выстраиваются километровые пробки. Муниципальный транспорт приходится ждать по полчаса и более. Проблемным остается перемещение по центру: в 65 из 108 существующих маршрутов задействована центральная улица Ленина.

Ирина Лобанова