ДСК подписал соглашение о сотрудничестве с Российской Гильдией Риэлторов

Фото: пресс-служба ДСК

25 октября в конгресс-центре отеля Marriott Voronezh прошел XI межрегиональный форум по недвижимости «Риэлтор – 2020. Обучение. Мотивация. Технологии», который ежегодно организует и проводит Ассоциация «Гильдия Риэлторов Черноземья». Официальным партнером мероприятия в очередной выступил Домостроительный комбинат. Знаковым событием Форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между НП «Российская Гильдия Риэлторов» и АО «ДСК». Документ направлен на установление долгосрочных партнерских отношений между членами гильдии (агентствами недвижимости) и застройщиком, а также на развития сферы риэлтерских услуг, формирование цивилизованного рынка недвижимости, и, в конечном итоге, на защиту прав и интересов потребителей.

В этом году мероприятие в Воронеже посетило рекордное количество участников. Более 700 профессионалов рынка недвижимости из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, а также Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской областей, нацеленных на повышение своей квалификации и получение новых знаний.

В крупнейшем деловом событии в сфере недвижимости региона принял участие генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев. В ходе пленарного заседания руководитель строительной компании в своем выступлении обозначил основные тенденции развития рынка жилья в условиях перехода на проектное финансирование, а также рассказал о проектах, реализуемых ДСК и о перспективных земельных участках, которые планируется освоить в ближайшем будущем.

Фото: пресс-служба ДСК

На мероприятиях Форума выступили более 50 спикеров – ведущих практиков рынка, признанных экспертов в сфере продаж, переговоров, новых технологий и управления персоналом. На площадке Форума параллельно прошло семь обучающих секций. На тренингах, мастер-классах, дискуссиях и круглых столах представители профессионального сообщества могли получить полезную информацию о новых методах ведения бизнеса, взаимодействия с партнерами и покупателями, увеличения количества сделок, эффективных способах привлечения клиентов, обучении персонала и по другим актуальным темам, психологическим и юридическим аспектам работы.

Почетным гостем Форума стал Президент-элект Российской Гильдии Риэлторов, Президент Ассоциации Риэлторов Санкт-Петербурга, Игорь Горский. Он поделился опытом РГР по формированию среды добросовестной конкуренции в сфере услуг на российском рынке недвижимости.

После пленарного заседания Игорь Горский и глава ДСК Андрей Соболев провели личную встречу, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве.