«Роснефть» прокомментировала решение управления по контролю над иностранными активами США о продлении лицензий на работу в Венесуэле пяти американским нефтяным и нефтесервисным компаниям. «Роснефть» приветствовала работу данных компаний в нефтяном секторе Венесуэлы, однако уличила в лицемерии и непоследовательности спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса. Американский чиновник на прошлой неделе заявил о «центральной роли» российской нефтяной компании в поддержке режима Мадуро. В «Роснефти» отметили, что в связи с очередным решением OFAC эту «центральную роль» им, вероятнее всего, следует разделить с теми американскими компаниями, которым продлили лицензии на работу. В российской компании подчеркнули, что ее деятельность в Венесуэле полностью соответствует всем нормам международного права.

Китайская компания ByteDance, создавшая соцсеть TikTok, планирует провести первичное размещение своих акций в первом квартале 2020 года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. При этом компания сделала выбор в пользу Гонконгской фондовой биржи, отказавшись от варианта с размещением бумаг в Нью-Йорке. На текущий момент ByteDance оценивается в $75 млрд.

Компания Alphabet, владеющая Google, ведет переговоры о покупке производителя носимых электронных устройств Fitbit, сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. По их данным, пока нет никаких гарантий, что переговоры завершатся заключением соглашения. Сумма потенциальной сделки не разглашается. Компания Fitbit производит, в числе прочего, фитнес-трекеры и весы со встроенным модулем Wi-Fi.