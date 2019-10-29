«Не хочется, чтобы нас всех осчастливили против воли»

Министерство финансов и Банк России представили новую концепцию пенсионных накоплений. Ее принцип состоит в том, чтобы каждый работник самостоятельно в добровольном порядке откладывал себе на старость. Государство проследит за тем, чтобы деньги не пропали. Прежде чем принять соответствующий закон, Минфин и ЦБ хотят провести общественное обсуждение с рынком, Госдумой и Советом федерации. Если все пройдет успешно, система заработает не ранее середины 2021 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в успехе данного предприятия.

Ясности пока немного — это ведь только концепция. Если ничего в очередной раз не поменяется, называться это будет «гарантированный пенсионный план» — сокращенно ГПП. Каждый гражданин сможет откладывать с зарплаты дополнительные деньги в пенсионные фонды. Государство проследит, чтобы последние все это не пустили по ветру, а правильно инвестировали в доходные инструменты. Сколько пенсионер получит на выходе — пока не ясно.

Есть несколько интересных посылов. Например, работодателям, которые смогут побудить своих работников присоединиться к системе, обещаны льготы по налогу на прибыль. Сам работник, если вдруг захочет переводить в фонд свыше 6% зарплаты, сможет рассчитывать на налоговый вычет. Еще интересен комментарий первого зампреда Банка России Сергея Швецова. Он заявил что, мол, понимаем, уровень жизни в стране невысокий, нет привычки откладывать на старость или просто копить. Хочется что-то для себя сделать — «что-либо купить, обновить, поехать в туристическую поездку, залатать крышу, поставить новый забор, провести посевную».

Судя по всему, на ГПП, кроме чисто экономических функций, возложена еще воспитательная. Система должна научить или приучить человека делать долгосрочные накопления. Иными словами, достойная старость в будущем важнее, чем новый забор, турпоездка и тем более посевная сейчас. Хотя, опять же, хватит ли денег из ГПП, чтобы установить забор, а также посеять, а затем и пожать хлеб насущный, да еще и в преклонном возрасте?

Главное опасение: вдруг программа не будет добровольной? Чиновники, конечно, обещают, но мы же знаем, как бывает на самом деле, научены горьким опытом. Например, не предложат ли бюджетникам или зависимым от государства частникам организовать подчиненных, так сказать, в добровольно-принудительном порядке? Или как раньше предлагали: всех в систему запишут принудительно, а потому пиши заявление, если хочешь выйти — пока его напишешь, глядишь, что-нибудь из тебя да и выдерут.

Очень не хочется, чтобы нас всех осчастливили против нашей воли.

Уж очень это похоже на новый налог. Звучит подозрительно: еще до 6% к зарплате. 45 тыс. в месяц у Минфина и ЦБ зарабатывает человек богатый — значит, может себе позволить.

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Почему у концепции немного шансов? Потому что доверие к государству потеряно. Тем более, вдолгую. Где гарантия, что не случится новый кризис, нефть не рухнет или не кончится, рубль не обвалится? Ищи тогда свои деньги — вернее, то, что от них осталось. К тому же один раз правительству поверили — думали, будет у нас накопительная часть пенсии и достойная старость. И где она? Заморозили. Без доверия государству никакой ГПП не получится, как его ни рекламируй.