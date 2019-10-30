Ставки выведут из подозрения

Проект поправок к закону о букмекерах, который вводит понятия «необычных» и «подозрительных» ставок на спортивные соревнования, придется переделывать — он получил отрицательный отзыв Минэкономики. Участники рынка считают, что доработать проект можно на уровне саморегулируемых организаций. Эксперты рассчитывают, что после принятия поправки помогут бороться с «договорными» матчами.

Минфин должен доработать законопроект, вводящий понятия «необычных» и «подозрительных» ставок на спортивных соревнованиях, следует из материалов, опубликованных на regulation.gov.ru. Проект получил отрицательный отзыв от Минэкономики. Разработчику, в частности, рекомендовано проработать критерии признания ставок «необычными». При отсутствии этих критериев проект «может привести к необоснованной нагрузке» на бизнес в виде административных штрафов, считают в министерстве. В Минфине и Минэкономики на запросы “Ъ” не ответили.

Законопроект подготовлен еще в октябре 2017 года, он содержит поправки к федеральному закону о госрегулировании азартных игр. Согласно тексту проекта, «необычными» следует называть ставки, процесс заключения соглашений при которых или результат которых «не соответствуют обычному или ожидаемому». «Подозрительными» же должны признаваться ставки, в которых организатор соревнования видит «противоправное влияние» — манипуляции соревнованием.

Законопроект предлагает обязать организаторов состязаний, на которые делаются ставки, через саморегулируемые организации (СРО) информировать букмекеров о манипуляциях. Букмекерские конторы, в свою очередь, должны сообщать клиентам о «подозрительных» и «необычных» ставках и их предметах. Согласно проекту, если букмекерские конторы получают данные о «подозрительных» ставках, то прекращают их принимать, а при появлении «необычных» имеют на это право.

НКО «Мобильная карта» (Первый ЦУПИС) поддерживает законодательную инициативу, заявил “Ъ” председатель совета директоров организации Антон Рожковский. Он считает, что действующий текст проекта «мог бы эффективно работать и в представленной редакции», хотя и признает, что некоторые положения документа в отношении порядка и сроков обмена информацией между участниками рынка «недостаточно детализированы», в частности, «отсутствует ответственность за нарушение предусмотренных норм».

Уточнить детали процедур можно не на уровне федерального закона, а на уровне правил СРО, отмечает господин Рожковский. Букмекерам нужен законодательно закрепленный механизм, дающий основания для отказа от приема ставок или возврата уже принятых ставок «в случаях недобросовестного манипулирования спортивными результатами». От результатов «договорных» матчей страдают прежде всего сами букмекерские компании, выплачивающие выигрыши недобросовестным игрокам, уверяет Антон Рожковский.

«В целом предлагаемый регулятором механизм видится нам эффективным»,— соглашается исполнительный директор Первой СРО Олег Давыдов. Возможно, добавляет он, стоит уточнить сроки обмена информацией между букмекерами, саморегулируемыми и спортивными организациями, описать конкретные действия и ответственность за их невыполнение. «Внимание нужно уделить вопросу защиты информации от утечки, чтобы она была получена именно теми субъектами, кому необходима. Сохранение информации от несанкционированного доступа очень важно в этом вопросе»,— предупреждает господин Давыдов.

«Большинство процедур, описанных в документе, так или иначе выполняются, но четкого регламента на законодательном уровне не было. Важным считаю внесение в закон норм о возврате ставок и закрытии линий на события, вызывающие подозрения»,— добавляет основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. Непонятным, по его словам, остается формат информирования клиентов букмекерских контор о том, какие ставки были признаны необычными и подозрительными: «Если это будет делаться в форме, скажем, пресс-релизов от СРО, то это действительно имеет смысл и может послужить мощным оружием в борьбе с договорными матчами».

Валерия Лебедева