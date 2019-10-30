На раскопках в Нижегородском кремле нашли остатки старейшего фуникулера и украшения

На территории Нижегородского кремля проводят раскопки для подготовки к восстановлению фуникулера в преддверии 800-летия города в 2021 году. Во время работ на участке между Северной и Часовой башнями обнаружили остатки конструкций первого в России фуникулера, который был построен в конце XIX века. Об этом сообщает правительство региона. Старейший фуникулер работал за счет движения воды. Предположительно, пассажирский вагон в верхней точке утяжеляли водой, под весом он спускался вниз, и там жидкость сливалась в колодец. Находкой археологов стала нижняя часть башни, которая выполняла функцию резервуара для запаса воды, и чугунные трубы, по которым вода поступала в башню на верхней станции. В ходе раскопок были найдены и следы плотной городской застройки, относящейся к периоду Нижегородско-Суздальского княжества (с XIV века): фрагменты стеклянных браслетов и кашинной керамики из Золотой Орды, перстни, пряжки, монеты. Как пояснил „Ъ“ младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Алексей Свиридов, после того как археологи закончат работы на площадке, они законсервируют найденные там объекты. В частности, ледники и погреба, которые были расположены под жилыми домами, уже изучены, с них сняты размеры, они описаны. После завершения раскопок они будут присыпаны землей. Остатки водонапорной башни фуникулера археологи обернут геомембраной и тоже присыплют землей. Решение о том, что делать с этим объектом, будет принимать правительство Нижегородской области, пояснил господин Свиридов. Находки, обнаруженные при раскопках, будут переданы в нижегородские музеи. ­

Анастасия ­Еремина, ­Александра Викулова