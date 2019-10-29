Умер экс-гендиректор ЦНИИмаш Николай Анфимов

На 85-м году жизни после продолжительной болезни умер российский ученый бывший генеральный директор ЦНИИмаш Николай Анфимов, говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос».
«Руководство и коллектив госкорпорации "Роскосмос" выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Аполлоновича. Коллеги и друзья навсегда сохранят память о нем и его делах»,— сообщили в компании.
Господин Анфимов руководил сведением с орбиты орбитальной станции «Мир». Его научные работы, посвященные космической отрасли, использовались при разработке космических кораблей «Восток» и «Союз».
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