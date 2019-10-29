В Петербурге снизились инвестиции в недвижимость

За период с января инвестиции в недвижимость Петербурга снизились в 2,3 раза. Об этом говорится в исследовании компании Colliers International.

Влияние на ситуацию на рынке оказало сокращение сделок по покупке земли под застройку. За девять месяцев такие сделки сократились с 360 до $154 млн. При этом именно сделки с земельными участками формирует более чем на половину объема вложений на рынке недвижимости.

Как сообщает РБК, эксперты связывают сокращение покупки земли с падением доходности жилых проектов и снижением доходов населения на фоне выросшего объема предложения недвижимости.