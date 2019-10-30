«Хевел» привлекло венгерское солнце

Крупнейший инвестор в строительство солнечной генерации в России «Хевел» хочет строить солнечные электростанции в Венгрии. Компания может выкупить 60% в местной Jarlene Energy KFT и совместно с ней построить 76,6 МВт солнечной генерации. Таким образом «Хевел», уже строящий более 200 МВт СЭС в Казахстане, активно наращивает свой экспортный портфель в преддверии продления программы по поддержке зеленой генерации в России: она будет гарантирована инвесторам только при выполнении экспортной квоты. Общие инвестиции в венгерский проект могут составить €76,6 млн.

Подконтрольная «Ренове» и «Реам менеджменту» компания «Хевел» выкупит 60% акций венгерской компании Jarlene Energy KFT, сообщили “Ъ” источники, знакомые с условиями сделки. Эта компания получила контракты на строительство в стране нескольких СЭС общей мощностью 76,6 МВт, 30 октября компании подпишут меморандум о сотрудничестве. Проектное финансирование предоставит ЕАБР, все СЭС будут построены в 2020–2021 годах.

По предварительной договоренности «Хевел» обеспечит получение проектного финансирования, поставит солнечные модули и выполнит работы по строительству СЭС, говорят собеседники “Ъ”. В «Хевеле» и ЕАБР от комментариев отказались.

Jarlene Energy KFT получила право на строительство СЭС по первому механизму поддержки ВИЭ в Венгрии — KAT,— действовавшему до 2017 года. Он дает инвестору, прошедшему конкурсный отбор, 25-летний повышенный тариф. Сбыт гарантируется через контракт на поставку электроэнергии венгерскому сетевому оператору MAVIR, который затем продает ее в рынок по фиксированной цене. Текущий уровень тарифа для солнечной генерации в Венгрии составляет €101 за 1 МВт•ч (около 7 руб. за 1 кВт•ч), тариф ежегодно индексируется на инфляцию.

В 2015 году производство зеленой энергии в Венгрии составляло менее 3% в общей выработке, посчитал Сергей Роженко из KPMG. При этом с учетом обязательств в рамках Евросоюза страна планирует увеличить объем производства ВИЭ к 2020 году до 15%, а к 2030 году — до 20%. В конце 2018 года общая мощность СЭС в Венгрии составляла около 700 МВт, но уже к 2030 году страна намерена увеличить ее до 4 ГВт.

В Ассоциации солнечной энергетики отмечают, что в Венгрии инсоляция позволяет получить около 1,2 тыс. кВт•ч на 1 кВт установленной мощности в год. «Сделка позволит компании расширить опыт строительства и эксплуатации объектов на европейском рынке и даст возможность для экспорта высокотехнологичной продукции»,— говорят в ассоциации.

Зарубежные проекты становятся все более важным направлением для российских инвесторов в ВИЭ на фоне того, что в России сейчас активно обсуждается программа поддержки зеленой генерации после 2024 года. Как ожидается, возможность доступа к ней будет зависеть от наличия экспортных контрактов: предварительно квота по экспорту составит сначала 10% от произведенного оборудования, потом 20–30% (производственная мощность заводов «Хевел» — 260 МВт в год). Глава «Хевела» Игорь Шахрай в интервью “Ъ” говорил, что программа компании по экспорту в перспективе трех-пяти лет составит не менее 1 ГВт (см. “Ъ” от 26 ноября 2018 года). На конец октября в портфеле зарубежных проектов «Хевела» — 238 МВт СЭС в Казахстане, еще до 5% продукции компания экспортирует в страны Европы и Азии. Общие вложения компании во все казахстанские проекты аналитики оценивали в 19,5 млрд руб. При этом компания планирует увеличить свой портфель солнечной генерации в Казахстане до 500 МВт.

По оценке Сергея Роженко, инвестиции в строительство СЭС в Венгрии могут достигать €1 тыс. за 1 кВт. Таким образом, общие инвестиции в проект могут составить €76,6 млн. «В целом правила для девелоперов в Венгрии прозрачны, конкурентны и несут низкие риски, но не стоит при этом ожидать от проектов высокой доходности»,— говорит аналитик.

Татьяна Дятел, Полина Смертина