На реализацию нацпроектов в Петербурге в 2020 году направят 58,5 млрд рублей

На сегодняшний день в Петербурге в рамках 11 национальных проектов реализуется 40 региональных. На их выполнение в 2020 году, с учетом федеральных средств, планируется направить 58,5 млрд рублей. Об этом в рамках пленарного заседания XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам господина Беглова, первостепенной задачей для города является ликвидация дисбаланса между жилой и социальной застройкой. Решив ее, Петербург сможет двигаться вперед в жилищном строительстве,— отметил градоначальник.

При этом губернатор подчеркнул, что Петербург пока не подписал с Минстроем РФ соглашения по региональному проекту «Жилье». В его рамках городу установлен нарастающий год от года показатель — вводить от 3,7 млн кв. м жилья, что вызовет дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру.

Ранее “Ъ-СПб” писал о выделении Петербургу на новые социальные объекты более 10 млрд руб. федеральных средств.