В Нижегородской области построили 2% от общей площади введенного жилья в России

Половину от введенного в эксплуатацию в январе-сентябре российского жилья построили в 12 субъектах РФ, сообщает Росстат. В список регионов-лидеров вошла и Нижегородская область, где ввели 2% (или 967,4 тыс. кв. м) от общего количества жилых площадей (48,6 млн кв. м, или 48,9 млн кв. м с учетом строительства на садовых участках).

Наибольшая доля введенного жилья приходится на Московскую область (ввели 11,8% от общей площади), Москву (7,4%) и Краснодарский край (5,9%). В целом в России ввод жилплощади вырос на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее эксперты нижегородского рынка недвижимости пояснили “Ъ-Приволжье”, что показатели искусственно завышаются за счет достижений индивидуального жилищного строительства. В целом, по словам источника издания, на жилищном рынке продолжается спад.

Подробнее о ситуации – в материале “Ъ-Приволжье” «Статистика расстроила рынок».

Анастасия Еремина