Апартаменты в ЖК Sun-Marina в Сочи выставили на торги за 182,6 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Торговый дом “Черноморский”» Анатолий Погорелко сообщил о старте открытых торгов по реализации 98 апартаментов в элитном жилом комплексе Sun-Marina по улице Одоевского, 87 в Лазаревском районе Сочи. По этому же адресу зарегистрирован и сам банкрот.

Ранее на торги были выставлены две квартиры площадью 143,5 кв. м и 142,9 кв. м в данном ЖК. Они реализуются по начальной цене 8 млн руб. каждая. Еще одна квартира площадью 63,5 кв. м продается по начальной цене чуть более 6 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в мае этого года, согласно результатам оценки, десять квартир по Одоевского, 87, а также 43 нежилых помещения свободного назначения и два помещения под размещение трансформаторных подстанций были оценены в 246,6 млн руб. До этого торги по продаже недвижимого имущества ООО «Торговый дом “Черноморский”», с начальной стоимостью 64 млн руб., были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. На аукцион в форме публичного предложения было выставлено нежилое здание площадью 3160 кв. м по улице Одоевского, 87 в Лазаревском районе Сочи (ЖК Sun-Marina ).

ООО «Торговый дом “Черноморский”» в апреле 2015 года ввел в эксплуатацию шестнадцатиэтажный жилой комплекс Sun-Marina по указанному адресу. Это элитный жилой комплекс, расположенный в 50 метрах от пляжной зоны, где есть SPA-салон, бассейн с виражным остеклением, парковки, тренажерный зал, теннисный корт, спортивная идетская площадки, бутики, ресторан, кафе.

Поданным сайтов бронирования жилья, в курортный сезон помещения в ЖК Sun-Marina сдаются отдыхающим от 2,5 тыс. руб./сутки в мае до 4 тыс. руб./сутки в июле-августе.

Дмитрий Михеенко