Руководителю госинспекции труда в Курской области предъявлено обвинение во взятке

Вторым отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по Курской области предъявлено обвинение руководителю государственной инспекции труда в Курской области Петру Шевелеву в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). По сообщению ведомства, управленцу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, в августе 2019 года Петр Шевелев получил 100 тыс. руб. от представителей юридических лиц за предоставление сведений о несчастных случаях на производстве. Доступ к таким данным ограничен действующим законодательством.

Владимир Зоркий