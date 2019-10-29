Гендиректору мебельной фабрики в Металлострое внесено представление по факту загрязнения воздуха

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга с привлечением специалистов городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности провела проверку соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха производственными предприятиями, осуществляющими деятельность в крупных промышленных зонах.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка, в частности, показала, что в нарушение закона ООО «ЗЕТ», производящее корпусную мебель в промышленной зоне Металлострой и использующее в целях производства отопительные печи, не проводило инвентаризацию указанных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

По результатам проверки в отношении ООО «ЗЕТ» и генерального директора компании возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства). Также руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.