Юлия Михалкова объявила о своем уходе из «Уральских пельменей» В составе коллектива она выступала с 2009 года

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что больше не является участницей юмористического коллектива. «Решение не спонтанное. Причин много. Основная — одна. Стабильность. Для актера — это главный враг. Играть по накатанной, застрять в одном образе — это путь к печальным самоповторам и забвению.В «Пельменях» я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали — все это я переросла. «Уральские Пельмени», спасибо за все! Буду вспоминать с теплотой и всех вам благ!», — написала госпожа Михалкова на своей странице в facebook.

Она отметила, что сейчас занимается подготовкой собственного «шок-шоу с интеллигентным юмором», снимает кулинарную передачу, монтирует острый видео-проект в интернете. Подробности о проектах она обещала рассказать скоро.

Юлия Михалкова с 2009 года выступала вместе с «Уральскими пельменями» в одноименном юмористическом телешоу на канале СТС.