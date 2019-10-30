Время покупать камни

В преддверии сезона ноябрьских ювелирных торгов «Коммерсантъ Стиль» изучил топ-лоты аукционных домов Christie`s и Sotheby`s и составил свод основных правил, которые нужно знать, присматриваясь и прицениваясь к цветным драгоценным камням.

1. Важна терминология

Самые дорогие среди всех цветных камней — цветные бриллианты. У них есть свои подкатегории цвета. На примере голубого бриллианта характеристики цвета звучат так: Faint Blue (бледно-голубой), Very Light Blue (светло-голубой), Fancy Light Blue (фантазийный светло-голубой), Fancy Blue (фантазийный голубой), Fancy Intense Blue (фантазийный насыщенно-голубой), Fancy Dark Blue (фантазийный темно-голубой), Fancy Deep Blue (фантазийный глубокий голубой) и Fancy Vivid Blue (фантазийный ярко-голубой). Эти характеристики применимы для бриллиантов любого другого цвета.

Christie’s, кольцо Moussaieff из платины с бесцветными и голубым бриллиантом цвета Fancy Deep Blue весом 7,03 карат, эстимейт CHF 10 – 14 млн (лот 246 на торгах Magnificent Jewels, 12 ноября 2019 года)





2. Порядок слов имеет значение

В описании цветных бриллиантов встречается двойное описание цвета. Важно понимать, что Vivid Orange Yellow (яркий оранжево-желтый) и Vivid Yellow Orange (яркий желто-оранжевый) обозначают два разных оттенка. В принятой терминологии главным является последнее слово, обозначающее непосредственно цвет, а слово перед ним обозначает оттенок. Может также встретиться описание Orangey Yellow (оранжевато-желтый), и это другой оттенок, нежели Orange Yellow (оранжево-желтый). Отличаться они будут содержанием оранжевого оттенка в желтом цвете.

Christie’s, серьги из платины с бесцветными и желтыми бриллиантами цвета Fancy Deep Yellow весом 16,21 карат каждый, эстимейт CHF 250-350 тыс. (лот 148 на торгах Magnificent Jewels, 12 ноября 2019 года)





3. Какие цвета ценнее?

Среди всех цветных бриллиантов самым редким является красный. Их в природе очень мало, и все они очень маленькие. Встретить красный бриллиант весом больше 2 карат — выдающийся случай.

Sotheby’s, подвеска с розовым бриллиантом цвета Fancy Intense Purple-Pink весом 6,03 карата, эстимейт CHF 2,5 – 3,5 млн (лот 405 на торгах Magnificent Jewels and Noble Jewels, 13 ноября 2019 года)





4. Как устанавливается градация цвета?

В лаборатории GIA (Геммологический институт Америки) и многих других лабораториях существует сервис по присвоению камню цвета определенной градации. Им стоит воспользоваться, даже если цвет очень слабый, например бледно-розовый, бледно-зеленый или бледно-голубой,— он может оказаться ценным. А вот бледно-желтый не может, так как желтоватый оттенок в бриллиантах — явление распространенное. Другие цвета, которые могут быть интересными для коллекционирования, но будут менее дорогими,— коричневый, желто-коричневый, зелено-желто-коричневый, коричнево-желтый, желто-коричнево-зеленый.

Christies, кольцо из золота с бесцветными и розовым бриллиантом цвета Fancy Light Purplish Pink весом 32,49 карат, эстимейт CHF 1,7 – 2,2 млн (лот 176 на торгах Magnificent Jewels, 12 ноября 2019 года)





5. Откуда берутся цветные бриллианты?

В своей наичистейшей форме бриллианты бесцветны, как и все остальные драгоценные камни, кроме опала, бирюзы и перидота. Цвет камню добавляет случайный цветовой агент. Так, голубой бриллиант содержит бор, зеленый получает свой цвет от подземной радиации, желтый формируется, когда в составе камня есть азот. Розовый цвет — результат сдвига в решетчатой структуре бриллианта. Вообще добыча цветного бриллианта является случайностью. Исключение — австралийская шахта Argyle, единственная в мире, где постоянно находят розовые бриллианты. Это самый крупный в мире поставщик цветных бриллиантов.

Sotheby’s, кольцо с голубым бриллиантом цвета Fancy Vivid Blue весом 3,03 карат, эстимейт CHF 3,7 – 4,7 млн (лот 413 на торгах Magnificent Jewels and Noble Jewels, 13 ноября 2019 года)





6. Существуют ли идеальные изумруды?

В изумрудах самый ценный оттенок — темно-зеленый. При этом важно, чтобы камень был не слишком темным и без включений. Цвет пустой винной бутылки из зеленого стекла, поставленной на просвет,— хорошая аналогия с идеальным оттенком изумруда. Очень важны пропорции изумруда. Если они слабые, свет будет рассеиваться и проходить сквозь камень, вместо того чтобы задерживаться и играть отражениями внутри. В изумрудах часто встречаются трещинки и включения. Если их много, это влияет на красоту камня и снижает его ценность. Изумруды настолько идеальные с точки зрения цвета, чистоты и яркости, что их можно сравнить с блеском и сверканием бриллианта, встречаются крайне редко.

Sotheby’s, колье Cartier с колумбийскими изумрудами, ранее принадлежавшее принцессе Салима Ага Хан, эстимейт CHF 3,5 – 4,5 млн (лот на торгах Magnificent Jewels and Noble Jewels, 13 ноября 2019 года)





7. Что важно в рубинах и сапфирах?

Покупая рубины и сапфиры, стоит обращать внимание на те же нюансы, что и при покупке изумрудов: привлекательность цвета, хорошая чистота и приятные пропорции. Самый ценный цвет рубинов называется «голубиная кровь». Это темно-красный, но не слишком темный, глубокий, теплый бордовый цвет.

Sotheby’s, колье Bvlgari с сапфирами и бриллиантами, 1970-е годы, эстимейт CHF 300 – 500 тыс. (лот 404 на торгах Magnificent Jewels and Noble Jewels, 13 ноября 2019 года)





8. Важно ли место происхождения камня?

Для цветных камней — да. Самое лучшее качество изумрудов встречается в Колумбии, рубинов — в Бирме, сапфиров — в Кашмире. Достойные камни попадаются в самых разных местах планеты, вопрос только в красоте цвета и доступном бюджете.

Sotheby’s, подвеска Cartier с колумбийскими изумрудами и бриллиантами, 1927 год, эстимейт CHF 150 – 250 тыс. (лот 387 на торгах Magnificent Jewels and Noble Jewels, 13 ноября 2019 года)





9. Насколько важна каратность?

Распространено ошибочное мнение, что чем больше каратность, тем выше ценность камня. Бывает 50-каратный изумруд стоимостью $500 за карат или 5-каратный — стоимостью $30 тыс. за карат. Это применимо для всех камней. Важна комбинация 4С: цвет, чистота, огранка, каратность.

Christie’s, серьги из серебра и золота с бирманскими рубинами весом 3,28 и 2,65 карат и бриллиантами, эстимейт CHF 10 – 15 тыс. (лот 32 на торгах Magnificent Jewels, 12 ноября 2019 года)





10. Стоит ли избегать обработанных камней?

Нет ничего плохого в покупке улучшенного камня, если степень его обработки адекватна его стоимости. Степень, до которой изумруд может быть улучшен, имеет градацию от отсутствия до незначительного, слабого, среднего и значительного вмешательства. Известна практика использования натуральных масел для обработки изумрудов, уходящая корнями во времена Древнего Египта. Трещинки, которые могут привести к расколу камня, заполняют маслом или пластиковой смолой с тем же индексом отражения, что у камня. Так они становятся менее заметными. Масло считается нежнее, но может со временем вытекать из камня, смола же остается внутри навсегда. Тем не менее прекрасный необработанный изумруд будет стоить гораздо больше, чем прекрасный обработанный.

Sotheby’s, кольцо Cartier с колумбийским изумрудом весом 9,39 карат, эстимейт CHF 200 – 300 тыс. (лот 434 на торгах Magnificent Jewels and Noble Jewels, 13 ноября 2019 года)





11. Можно ли улучшить цвет бриллианта?

Покупая цветной бриллиант, нужно убедиться, что его цвет натуральный. В случае с зелеными бриллиантами важно убедиться, что радиоактивное облучение он получил под землей, а не в лаборатории — для специалистов GIA это один из самых сложных тестов. Голубые бриллианты тоже могут быть созданы искусственно, но их легче отличить от настоящих.

Christie’s, кольцо из платины с бесцветными и голубым бриллиантом цвета Fancy Intense Blue весом 5,23 карат, эстимейт CHF 3,5 – 4,5 млн (лот 202 на торгах Magnificent Jewels, 12 ноября 2019 года)





12. Как следить за цветными камнями?

Главное правило: никогда не носить драгоценные камни в сумочке. Результатом могут стать серьезные повреждения. Твердость минералов указана в шкале Мооса. При хранении с другими камнями бриллиант поцарапает бриллиант и все камни, что мягче него. Сапфиры поцарапают все, что мягче них и так далее вниз по шкале. Ошибочно полагать, что бриллианты неразрушимы. Они являются самой твердой из известных человеку субстанций, но они тоже хрупки. В частности, бриллиант может отколоться при ударе о мраморную поверхность. Если бриллиант поврежден, его можно огранить заново, убрав все сколы, но последствием будет потеря веса. И тут особенно важен порог в 10 карат. Если камень весом 10,05 карата становится 9,95 карата, его стоимость изменится кардинально, а потеря веса у камня 15,75 карата не так сильно повлияет на его стоимость.

Екатерина Зиборова