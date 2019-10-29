«Есть тенденция экономить на каско»

Что происходит с рынком каско? Почему покупают этот продукт чаще, но прибыль страховых компаний при этом падает? И как собрать из различных опций свой идеальный страховой полис? Об этом в программе «Цели и средства» Марат Кашин поговорил с главой дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталием Княгиничевым.

— Правду ли говорят, что рынок каско уже не тот, что прежде — страховые компании собирают меньше премии, выросли выплаты? Как это выглядит в цифрах? И как «Ингосстрах» себя в этой ситуации чувствует?

— Рынок каско действительно меняется год от года. Он уже достаточно давно меньше рынка обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Тем не менее, количество полисов каско растет, а в деньгах, да, рынок сокращается. Есть тенденция у страхователей экономить на каско, появляются различные опции, которые позволяют сократить стоимость полиса.

— А чем объяснить, что покупают полисов больше, но при этом в общем объеме этот рынок упал?

— Все началось с того, что люди задумались, как сэкономить. Соответственно, спрос рождает предложение, и страховые компании все больше стали выпускать так называемые усеченные продукты. Самый простой — франшиза, когда страхователь просто участвует в возмещении ущерба. Появились и более сложные программы, вплоть до того что покрываются только самые крупные риски — например, полная гибель и угон. Все это позволяет снизить цену полиса, а людям, соответственно, экономить при предоставлении более или менее разумного покрытия.

— Можно ли по-прежнему судить о состоянии каско по такому показателю, как продажа автомобилей в России, особенно новых? Раньше эти графики практически дублировали друг друга.

— Действительно была прямая корреляция, но уже несколько лет эта корреляция не работает, поскольку, как я сказал, количество полисов увеличивается, то есть проникновение в принципе растет , причем большее проникновение происходит в сегменте подержанных автомобилей, поэтому с продажами новых уже рынок каско не коррелирует вообще.

— Насколько успешным оказался опыт, когда полис каско можно оформить онлайн, а убытки можно заявить с помощью мобильного приложения?

— В прошлом году мы запустили продажи полисов онлайн и онлайн урегулирование убытков по каско, когда приезжать в офис не нужно вообще даже для того, чтобы показать автомобиль. В массе эти цифры очень скромные на самом деле, но мы-то считаем, что просто за этим будущее. Сейчас пока доля онлайн продаж не очень велика, даже доля заявляемых убытков не очень велика — порядка 40 убытков в неделю заявляется онлайн. Это на самом деле очень мало: у нас в день заявляется до 500 убытков, то есть это всего 10%.

— Это от незнания о новой услуге, от недоверия? Или по каким-то другим причинам?

— Вы знаете, это поведенческая вещь — люди пока к этому просто не привыкли, для них это некая экзотика. Люди очень традиционны — они предпочитают пообщаться вживую, с кем-то поговорить, поэтому пока все-таки преобладают такие каналы, где можно лицом к лицу с сотрудником пообщаться. Но, тем не менее, темп роста очень высокий: у нас онлайн-продажи с каждым годом растут в два-два с половиной раза.

— Но если сравнить все-таки отношение к разным каналам получения полисов, то в процентах это как примерно выглядит? Я имею в виду автосалоны, которые продают ваши полисы, онлайн и классика жанра — офисы, агентская сеть.

— Я не могу говорить за весь рынок. На примере нашей компании, по нашему портфелю, у нас около половины, точнее, 47% — это автосалоны, поскольку у нас традиционно хорошие отношения с автосалонами, около 33-34% обеспечивают агенты различного рода, брокеры, разные посредники, и, соответственно, 20% — прямые продажи, сюда входят и офисы, и онлайн.

— Как можно сэкономить на полисе сейчас? Если это усеченный полис, то какие опции выбирают покупатели?

— Поскольку у нас в портфеле преобладают все-таки новые, более или менее новые, машины, то самый популярный способ — взять франшизу. Она может быть разной по размеру — 15 тыс. руб., 30 тыс. руб., даже 60 тыс. руб. и 80 тыс. руб. Это самый простой способ. Владельцы подержанных автомобилей, наоборот, предпочитают покрывать только крупные риски, они мелких аварий не боятся, они не очень дорого стоят. Соответственно, покрывается только полная гибель, то есть авария, когда автомобиль нельзя восстановить, либо угон. У нас появилась новая опция очень интересная: можно сэкономить, если вы мало ездите — есть ограничение по пробегу, 5-10 тыс. км в год и так далее. На этой опции тоже можно серьезно сэкономить.

— По себе знаю, когда покупаешь полис с франшизой, то не обращаешь внимания или меньше обращаешь на какие-то мелкие повреждения, потому что все-таки много времени еще впереди, и, может быть, случится серьезная авария. Есть ли такие наблюдения у «Ингосстраха»?

— Франшиза с этой точки зрения выгодна и страховой компании, и клиенту, поскольку клиент экономит, а страховая компания платит только по большим авариям, а на мелкие убытки не тратит время своих сотрудников, экономит на трудозатратах. Поэтому эта вот опция выгодна для всех.

— Если не случилось крупной аварии, то ближе к концу страхового периода можно заявить то, что есть?

— Совершенно верно, но, тем не менее, люди еще и задумываются, сколько они будут платить на следующий год. То есть любой заявленный убыток приводит к удорожанию полиса, поэтому сейчас люди задумываются, заявлять царапины или нет.

— Очень многие виды розничного страхования сейчас представлены в виде конструктора — можно добавлять или убирать опции. Как эта тенденция проявляется в каско, помимо тех примеров, которые мы уже привели?

— Действительно, мы, глядя на старших товарищей из Европы, пошли в эту сторону, и можно у нас застраховать автомобиль, например, за исключением бамперов или стекол и зеркал, которые недорого стоят, можно их за свой счет установить. Такие опции действительно есть. Я не скажу, что они суперпопулярны, это несколько процентов в нашем портфеле, но люди, которые уже долго страхуются и понимают в этом что-то, выбирают эти опции.

— А что еще интересного предлагает «Ингосстрах»?

— Кроме опций экономии, мы предлагаем расширять покрытие, различные дополнительные услуги. У нас недавно появился новый продукт «Гарантия мобильности» — если личный автомобиль попал в ДТП, мы предоставляем услуги такси либо каршеринга — и в день аварии добраться до дома, и на время ремонта.

— Сейчас автопроизводители внедряют активно новые технологии, машины стали умными, они фиксируют множество факторов — как ею пользуются, хороший ли водитель, все больше беспилотников на дорогах. Как это все влияет или будет влиять на рынок страхования, на ваш взгляд?

— Сейчас уже влияют даже не только технологии, но и, например, вообще порядок использования автомобилей — появляется каршеринг, это тоже сильно влияет на рынок страхования каско, поскольку, как правило, по каско не страхуются в каршеринге. Появление беспилотников тоже приведет к сокращению рынка каско, поскольку, скорее всего, там аварийность будет очень низкая, но больше будет упор на ответственность — будет страховаться ответственность, пока не понятно, кого и в каком порядке. Вопросов возникает очень много. Поэтому технологии, конечно, серьезно меняют весь рынок. Опять же все ведет к ужиманию.

— Но пока эти факторы, как я понимаю, не очень серьезно влияют?

— Я полагаю, это не ближайшее будущее, это произойдет в какой-то более или менее отдаленной перспективе, но, тем не менее, нужно задумываться уже сейчас, поскольку нужно готовиться к этому.