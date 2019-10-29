Дело обвиняемого во взяточничестве экс-главы Бугульминского района передано в суд

Дело экс-главы Бугульминского района 63-летнего Ильдуса Касымова, обвиняемого во взяточничестве, передано в райсуд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. На скамье подсудимых также окажется бывший глава ООО «Триумф» 33-летняя Русалина Усубова. Против фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ), «Взяточничество» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и «Мошенничество (4 ст. 159 УК РФ). Дело передано в Бугульминский райсуд.

По данным следствия, в начале 2014 года господин Касымов предложил экс-руководителю ООО «Триумф» дать ему деньги за общее покровительство и содействие в заключении четырех муниципальных контрактов на поставку фонтанного оборудования по программе строительства «Реконструкция Центральной площади в г. Бугульма». Русалина Усубова согласилась на предложение. В итоге по указанию чиновника организовали два открытых аукциона на поставку одного комплекта фонтанного оборудования. В обоих случаях победителем было ООО «Триумф». Однако, обязательства по контракту оно не выплатило. Госпожа Усубова передала часть полученных по контракту денег (2,7 млн руб.) экс-главе Бугульминского района, а оставшиеся средства в размере 1,2 млн руб. она присвоила себе.

Русалина Усубова вину признала, а господин Касымов причастность отрицает. Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

"Ъ-Казань"