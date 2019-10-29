Прокуратура подтвердила нарушения прав орловской «девочки-маугли»

Надзорные органы Орловской области установили нарушение прав девочки-инвалида, госпитализированной с истощением, сообщила региональная прокуратура. В частности, в отношении пострадавшей не исполнялась «основная часть разработанной ребенку-инвалиду индивидуальной программы реабилитации», а мероприятия по медицинской реабилитации осуществлялись «с нарушением установленных требований». Профильные департаменты не контролировали проведение необходимых мероприятий. Семья, в которой воспитывается ребенок, не была поставлена на учет, несмотря на социально опасное положение. Ряду чиновников направлены представления, мать девочки оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ).

Ранее управление СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по факту халатности местных сотрудников органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Этому предшествовало поступление в местную больницу из многодетной семьи в пригороде Орла в истощенном состоянии 11-летней девочки. Она, по данным местных СМИ, не умеет говорить, ходит на четвереньках, спит на полу и боится людей. Руководитель регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина впоследствии заявила, что поведение госпитализированного ребенка вызвано ее заболеванием, а не запущенностью. Она отметила, что за семьей наблюдали в течение текущего года, оказывалась всевозможная помощь со стороны органов опеки, чему есть документальные подтверждения.

Как в Орле разбирались в гибели за полмесяца восьмерых младенцев в одной больнице, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий