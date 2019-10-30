Hublot создали идеальные часы для подарка

В 2018 году Hublot выпустили часы Big Bang Unico в новом диаметре 42 мм, который одинаково хорошо смотрится как на мужском запястье, так и на женском.

Этот размер стал возможным благодаря второй версии мануфактурного механизма Unico, калибра HUB1280, защищенного четырьмя патентами. Поскольку механизм толщиной всего 6,75 мм, толщина корпуса составила всего 14,5 мм. В этом году у марки появилась новинка Big Bang Unico 42 White в корпусе из брашированного титана или золота King Gold с полной, частичной или без инкрустации бриллиантами на белом каучуковом ремешке.

Белый цвет, символ гармонии, идеально сочетается с любым другим, так белые Big Bang Unico 42 White становятся вневременным и универсальным аксессуаром для любого гардероба, будь то джинсы с футболкой или рубашкой, смокинг или вечернее платье.