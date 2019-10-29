На раскопках в нижегородском кремле нашли остатки старейшего фуникулера и украшения

На территории нижегородского кремля проводят раскопки для подготовки к восстановлению фуникулера в преддверии 800-летия города в 2021 году. Во время работ на участке между Северной и Часовой башнями обнаружили остатки конструкций первого в России фуникулера, который был построен в конце XIX века. Об этом сообщает правительство региона.

Старейший фуникулер работал за счет движения воды. Предположительно, пассажирский вагон в верхней точке утяжеляли водой, под весом он спускался вниз, и там жидкость сливалась в колодец. Находкой археологов стала нижняя часть башни, которая выполняла функцию резервуара для запаса воды, и чугунные трубы, по которым вода поступала в башню на верхней станции. В ходе раскопок были найдены и следы плотной городской застройки, относящейся к периоду Нижегородско-Суздальского княжества (с XIV века): фрагменты стеклянных браслетов и кашинной керамики из Золотой Орды, перстни, пряжки, монеты.

Как пояснил “Ъ-Приволжье” младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Алексей Свиридов, после того, как археологи закончат работы на площадке, они законсервируют найденные там объекты. В частности, ледники и погреба, которые были расположены под жилыми домами, уже изучены, с них сняты размеры, они описаны. После завершения раскопок они будут присыпаны землей. Остатки водонапорной башни фуникулера археологи обернут геомембраной и тоже присыплют землей. Решение о том, что делать с этим объектом, будет принимать правительство Нижегородской области, пояснил господин Свиридов. Находки, обнаруженные при раскопках, будут переданы в нижегородские музеи.

Анастасия Еремина, Александра Викулова