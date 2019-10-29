В достройке двух проблемных домов в Орле поучаствует Фонд защиты прав дольщиков

«Фонд по защите прав граждан – участников долевого строительства» профинансирует завершение возведения многоквартирных домов №83 на улице Панчука и №5 на улице Родзевича-Белевича в Орле. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам подписания соглашения о софинансировании губернатором Андреем Клычковым и генеральным директором фонда Олегом Говоруном. Финансирование будет выделено из федерального и регионального бюджетов. По итогам завершения строительства многоквартирных домов до 16 октября 2022 года планируется восстановить права 308 дольщиков.

Для финансирования достройки проблемных объектов в 2019 году правительством РФ предоставлено 16 млрд руб. Фонду защиты прав дольщиков. Запланировано также выделение из федерального бюджета дополнительных 16,5 млрд руб. Утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается в первую очередь. В их число вошла и Орловская область.

О том, как у орловского АИЖК появились обманутые дольщики, в материале “Ъ-Черноземье” «Проблемный дом достроят в арбитраже».

Ирина Лобанова