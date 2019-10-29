Суд арестовал замруководителя Куйбышевской железной дороги

Судья Железнодорожного районного суда Лидия Кривоносова во вторник избрала меру пресечения подозреваемому в получении взятки замглавы Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину. Он арестован на два месяца по 27 декабря текущего года.

По версии следствия, подозреваемый вместе с двумя сообщниками использовал преступную схему для получения взятки от представителя транспортной компании. Сумма незаконного вознаграждения составляет 1,2 млн руб. За эти деньги мужчина обещал организовать перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям к одному из предприятий. В случае отказа от передачи вознаграждения топ-менеджер обещал расторгнуть соглашение на поставку товаров железнодорожным транспортом. В передаче взяток задействовали двух посредников, один из которых в настоящее время помещен в СИЗО, второй находится под домашним арестом.

Источник “Ъ” в силовых структурах сообщил, что поставки осуществлялись для строительства новой очереди нефтеперерабатывающего завода в Волжском районе Самарской области. На территории района располагается Николаевский НПЗ. Предприятие принадлежит компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ), которая последние несколько лет испытывает финансовые проблемы. СТНТ получил широкую известность как бывший собственник узла слива нефти, через который, по версии следствия, в нефтепровод «Дружба» в апреле попали хлорорганические соединения. Однако на тот момент узлом уже владела другая компания — ООО «Нефтеперевалка».

В суде выяснилось, что взятку подозреваемый требовал от директора ООО "Профлогистик" Дмитрия Казанцева. Представители следствия и транспортной прокуратуры выступили за арест подозреваемого, поскольку совершенное им преступление относится к особо тяжким. Защита Дмитрия Атякина обратила внимание суда на заболевания мужчины, который, по словам адвоката, был задержан, когда проходил лечение в железнодорожной больнице. В связи с этим адвокат попросил поместить замглавы Куйбышевской железной дороги под домашний арест. Дмитрий Атякин поддержал его позицию и заявил о своей невиновности. Он сказал, что не брал взятки.

Георгий Портнов