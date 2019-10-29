Среднее время поиска работы на Кубани составляет 7,8 месяца

Краснодарский край занял 45 место в рейтинге регионов России по уровню безработицы. Его ставило РИА «Рейтинг» по итогам июня-августа 2019 года. В среднем по сттране уровень безработицы составил 4,4%, сократившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Уровень безработицы в Краснодарском крае составляет 4,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года он сократился на 0,3 процентных пункта. На 100 открытых вакансий в регионе за исследуемый период было зафиксировано 223 безработных. Среднее время поиска работы на Кубани составило 7,8 месяца.

В тройку лидеров с самым низким уровнем безработицы в России входят Москва (1,3%), Санкт-Петербург (1,4%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1)%. В столице работу в среднем ищут 6,9 месяца, в северной столице — 4,6 месяца, на северах — 2,5 месяца. Хуже всего дела с безработицей обстоят в Ингушетии (26,2%), Чечне (13,4%) и Северной Осетии (12,6%).

Дмитрий Михеенко