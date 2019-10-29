В Удмуртии откроют ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере ликвидации ЧС

АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидаций последствий стихийных бедствий» откроют в Ижевске на базе «Колледжа государственной и муниципальной службы». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В 2018 году регион победил в конкурсном отборе Федерального агентства по делам молодежи, и получил субсидию в размере 11,31 млн руб. в 2019 году. Из них 10,97 млн руб. предоставлены из федерального бюджета, 339,5 тыс. руб. — из республиканского. На эти деньги закупили оборудование, позволяющее обучить волонтеров грамотному поведению по время ЧС и устранению их последствий.