«Сушкоф» и «PizzaMia» в Екатеринбурге оштрафовали за антисанитарию

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружило нарушения санитарных норм в ресторанах «Сушкоф» (круглосуточная доставка еды) и «PizzaMia». По итогам проверки «Сушкоф» (ООО «Форсаж», Техническая, 64) было выявлено, что сет «Нескучный» не соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по показателю «бактерии группы кишечной палочки», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Также сотрудники Роспотребнадзора выявили, что в производственном помещении компании пересекается использование сырой и готовой продукции, а также чистой и грязной посуды. Предприятие было оштрафовано на 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Дозвониться до руководства компании не удалось.

В «PizzaМia» (ИП Шистеров И. В., Вокзальная, 23) в ходе плановой проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что микроклимат и освещение производственных помещений не соответствует гигиеническим требованиям. Кроме того, здесь нет контроля за качеством фритюрных жиров, а в смывах с ножа и мисок для овощей обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В итоге компании выписали штраф 6 тыс. руб. согласно ст. 6.4 и 6.6 КоАП РФ.

Евгений Минин