Холода близко

Фото: пресс-служба администрации Воронежа

В ходе недавнего рабочего совещания в мэрии Воронежа глава МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук обратил особое внимание собравшихся руководителей структурных подразделений на ухудшение погоды, которое прогнозируется во второй половине нынешней недели. В частности, с четверга ожидается минусовая температура в ночное время, что вместе с осадками (снег с дождем) может привести к резкому осложнению дорожных условий. Мэр Вадим Кстенин по этому же поводу обратился к руководителям управ районов.



«Произойдут переходы «через ноль». В отдельных местах возможно образование гололеда, для водителей это может быть неприятным сюрпризом. Управы районов и комбинаты благоустройства должны ежедневно мониторить прогноз погоды, реальную обстановку на дорогах и быть готовыми оперативно отреагировать. Необходимо будет очень быстро обработать песко-соляной смесью наиболее опасные места – спуски, подъемы, мосты и путепроводы. Не вздумайте устроить в Воронеже «день жестянщика»!», - предупредил градоначальник.

В такие дни всем водителям рекомендуется быть предельно внимательными, соизмерять скоростной режим и манеру вождения с погодными условиями и с собственными водительскими навыками. Зимняя дорога может быть очень опасна даже при принятии всех необходимых мер – она не простит «летней» манеры вождения с резкими маневрами, ускорениями и торможениями. Администрация Воронежа призывает водителей быть аккуратными и взаимовежливыми.

Мэр Вадим Кстенин во время совещания также поручил руководителю управления ЖКХ Дмитрию Соломахе взять на особой контроль все разрытия, которые осуществлялись в осенний период для ремонта теплотрасс. До наступления холодов нарушенное покрытие и благоустройство должно быть восстановлено.

Отметим, что в связи с провидением ремонта с 30 октября перекрыто движение по путепроводу (и под ним) на улице 9 Января. Как уточнили в мэрии, по муниципальному контракту срок выполнения всего объема работ по реконструкции объекта – до 1 октября 2020 года, но перед подрядчиком ставится задача максимально сократить этот период.