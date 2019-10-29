В комитете по социальной защите Ленобласти изъяли документы

Обыски в рамках расследования уголовного дела о растрате проводились сегодня в комитете по социальной защите правительства Ленинградской области и в Лодейнопольский доме-интернате. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, в комитете была изъята документация, представляющая интерес для следствия. Кроме того, задержана директор интерната.

Напомним, что уголовное дело возбуждено Лодейнопольским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ ПО Ленобласти по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Следствие считает, что неустановленные сотрудники интерната причастны к растрате на сумму 660 тыс. руб. Деньги были переведены на оплату договоров с предпринимателем, при этом обязательства по договорам исполнены не были.