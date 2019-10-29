«Нижнекамскшина» увеличила чистую прибыль до 269 млн рублей

Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» по итогам первого полугодия 2019 года по РСБУ составила 269,3 млн руб. , что на 19,4% больше прошлогодних данных, сообщает «Интерфакс».

Выручка завода за первые шесть месяцев года составила 10,9 млрд руб., что на 23,2% меньше, чем в прошлом году. Себестоимость продаж снизилась на 24% и составила 10,1 млрд руб. В результате этого на 11,2% снизилась валовая прибыль, которая за январь-сентябрь 2019 года составила 847,1 млн руб.

При этом компании удалось сократить отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в три раза до -39,4 млн руб. В результате прибыль до налогообложения увеличилась на 20,6% и составила 363,6 млн руб.

"Ъ-Казань"