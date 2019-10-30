Чиновники посчитают дизлайки

Правительство Челябинской области создает структуру для мониторинга соцсетей и интернет-СМИ. Курировать «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» будет управление внутренней политики областного правительства под руководством вице-губернатора Анатолия Векшина. Как поясняют чиновники, сотрудники центра будут следить, о каких проблемах пишут в интернете, чтобы власти могли их оперативно решать. Эксперты считают, основная цель центра — отслеживание протестных настроений в соцсетях. На создание «фабрики ботов» для генерации позитивных комментариев в соцсетях у регионального правительства не хватит ресурсов, говорят специалисты.



Министерство имущества Челябинской области выступило учредителем АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области». Финансовый взнос ведомства в создание новой структуры составил 47 млн руб. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Региональное минимущества должно в ближайшее время утвердить устав центра. Кто будет им руководить, не сообщается.

В пресс-службе министерства имущества региона заявили, что ведомство не участвует в организационной работе по созданию «Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области». Процесс курирует управление внутренней политики под руководством вице-губернатора Анатолия Векшина. В управлении внутренней политики аппарата правительства Челябинской области не смогли прокомментировать информацию: начальник управления Виталий Шиков в отпуске, а его заместителю Алексею Титаеву ничего не известно о создании центра.

Об открытии автономного некоммерческого центра было объявлено на заседании областного правительства 24 октября. Министр имущества региона Алексей Бобраков заявил, что структура необходима «для выстраивания оперативной обратной связи с населением и проведения развернутых социологических исследований по значимым направлениям общественной и политической жизни региона». Господин Бобраков тогда отметил, что дополнительное финансирование на создание организации не потребуется, однако через несколько дней была выделена бюджетная субсидия в размере 47 млн руб. на обеспечение имущественного взноса.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» будет вести мониторинг и анализ средств массовой информации и социальных медиа на предмет проблем, о которых жители не рассказывают чиновникам в официальных обращениях. «Кроме того, организация будет проводить собственные социологические исследования, также ей будет передан проект “Активный житель 74” (сервис электронных голосований на региональном портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области.— “Ъ-Южный Урал”)»,— отметили в пресс-службе.

Директор исследовательского центра маркетинга и социологии «МарС» Иван Полукаров считает, главная цель «Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области» — отслеживание протестных настроений в социальных сетях. На втором месте по значимости — работа по оценке рейтинга первых лиц региона и выработка рекомендаций по корректировке их имиджа. «В первую очередь есть задача мониторить протестные настроения. Социальные сети сейчас главный двигатель организации всех протестных историй. Помимо этого, они будут смотреть качественные оценки, которые влияют на рост или падение рейтинга первых лиц для последующей корректировки стратегии и принятия управленческих решений. Но это уже второстепенная задача. Могут быть использованы методики наблюдения, контент-анализа. Может быть, они придумают методы скрытых исследований»,— говорит эксперт.

Новая структура сосредоточится именно на мониторинге и анализе информации и пропагандистскую работу в социальных сетях вести не будет, предполагает господин Полукаров. По его мнению, создание так называемой «фабрики ботов» с развитой сетью провластных комментаторов — слишком дорогой и трудоемкий процесс. «Работа с комментариями — достаточно объемная и дорогая. “Фабрика ботов” должна быть незамеченной. Это люди высокого профиля в выражении своих мыслей. Мало кто может правильно писать комментарии в дискуссиях, чтобы выстраивать правильный вектор мнений аудитории. Достаточного количества специалистов в найме точно нет, это либо аутсорсинг, либо выращивание собственных специалистов, курсы обучения. А мониторинг — это техническая работа, при наличии техзадания любой специалист может этим заниматься»,— отмечает Иван Полукаров.

Карина Кальярова