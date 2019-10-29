На Ставрополье экс-чиновницу районной администрации подозревают в получении взятки

В отношении бывшего начальника архивного отдела администрации Степновского муниципального района Ставропольского края возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, речь идет об Ольге Карецкой.

По данным следствия, в 2008 году чиновница изготовила подложные документы о трудоустройстве своих родственников в совхоз «Дальний» Степновского района, на основании которых они приобрели доли сельскохозяйственного земельного участка стоимостью более 1 млн руб.

Кроме того, в июле 2015 года подозреваемая за 45 тысяч рублей выдала женщине подложные справки о ее трудоустройстве в совхозе «Богдановском» Степновского района, которые та использовала для получения пенсионных выплат.

Госпоже Карецкой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проходят следственные действия.

Дарья Голякова