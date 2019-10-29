Босоножки Bottega Veneta стали самой популярной обувью в мире

Глобальная поисковая система для предметов моды Lyst.com.ru обнародовала очередной отчет-рейтинг за третий квартал 2019 года, в котором представлены самые популярные модные бренды и товары сегментов premium и luxury.

Бренд Bottega Veneta спустя год после назначения Дэниела Ли креативным директором впервые появился в The Lyst Index, поднявшись на 21 позицию в рейтинге, а босоножки бренда стали самой популярной обувью в мире, за последний квартал их искали больше 27 тыс. раз в месяц.

Bottega Veneta

Количество поисков обуви Bottega Veneta выросло на 156% во время модных показов сезона весна-лето 2020 в сентябре, где в ней были замечены гости из первых рядов.

Off-White второй раз за последние четыре отчета The Lyst Index стал самым популярным брендом планеты. Balenciaga в третьем квартале оказались на второй позиции, а третью строчку заняли Gucci, сместившись на две позиции вниз. Впервые за два года бренд Gucci не получил первую или вторую строчку в рейтинге. Бренд Jacquemus хоть и не попал в двадцатку самых популярных брендов этого квартала, поднялся на 37 позиций в рейтинге. Микросумка Le Chiquito снова оказалась в списке самых популярных товаров для женщин — второй раз в этом году. В этом квартале сумочку искали более 12,5 тыс. раз в месяц, а спрос на Jacquemus по всему миру вырос на 131% в сравнении с прошлым годом.

Микро-сумка Le Chiquito бренда Jacquemus

Для подготовки отчета Lyst каждый месяц анализирует шопинг-привычки и поведение более 9 млн интернет-покупателей, которые ищут, просматривают и приобретают модные товары у более чем 12 тыс. брендов и онлайн-магазинов. Отчет также учитывает данные Google, информацию и статистику из социальных сетей — прирост количества подписчиков бренда, межплатформенные упоминания товаров, брендов и связанных с ними слов.