В Пензенской области количество комплексов фиксации нарушений ПДД увеличат почти в два раза

В Пензенской области на установку систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения из регионального бюджета направлено более 190 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На сегодняшний день в области работают 79 стационарных камер и 32 передвижных комплекса. Места их размещения согласованы с ГИБДД и выбираются с учетом мест концентрации ДТП. В 2020 году количество систем контроля будет увеличено до 157 комплектов, из которых 30 будет настроено на несколько видов нарушений ПДД со стороны автомобилистов.

В частности, камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам, движение по обочине и на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии.

Иван Сергеев