В Краснодаре представлен новый председатель арбитражного суда СКО

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время визита в Краснодар представил судьям нового председателя арбитражного суда Северо-Кавказского округа (АС СКО) Владимира Захарова, сообщила пресс-служба краевой администрации. Владимир Захаров, ранее возглавлявший арбитражный суд Курской области, назначен на должность главы АС СКО указом президента РФ Владимира Путина.

Вячеслав Лебедев отметил, что новый председатель более двадцати лет занимался научной и преподавательской деятельностью, в течение пяти лет возглавляет арбитражный суд субъекта РФ. «Его знания и опыт будут способствовать эффективному осуществлению правосудия», - заявил господин Лебедев. Алексей Шишкин, предшественник Владимир Захарова на посту главы АС СКО, в 2018 году был назначен председателем вновь созданного Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (место дислокации – Краснодар).

Анна Перова, Краснодар