Из саратовского «Гагарина» запущены рейсы в Санкт-Петербург

В саратовском аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») открыты рейсы в Санкт-Петербург. Их с сегодняшнего дня осуществляет авиакомпания «Победа», уточнили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы планируют выполнять три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел в салоне экономического класса.

С 27 октября международный аэропорт «Гагарин» перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2020 года.

Марина Ковалева