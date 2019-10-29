В Москве открыт памятник Евгению Примакову

В сквере напротив здания МИД России на Смоленской площади открыт памятник политику Евгению Примакову. На церемонии присутствовали президент страны Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, и вдова господина Примакова Ирина Примакова.

«Считаю глубоко символичным, что памятник Евгению Максимовичу Примакову установлен рядом с Министерством иностранных дел. Наша общая обязанность — беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля). По словам президента, господин Примаков понимал, что мир «сложнее любых шаблонов и привычных стереотипов», и активно продвигал идеи многополярности.

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Памятник создал коллектив под руководством художника Георгия Франгуляна. Монумент состоит из бронзовой скульптуры и четырех каменных элементов, олицетворяющих науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.

Напомним, Евгений Примаков родился в 1929 года в Киеве. Он занимал пост главы Службы внешней разведки, министра иностранных дел, премьер-министр, избирался депутатам Госдумы и возглавлял Торгово-промышленную палату. Умер в 2015 году в возрасте 85 лет.

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