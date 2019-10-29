Участок Комсомольского проспекта закроют на ночь

В Перми перекроют движение на участке Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской. Как сообщается на сайте мэрии, ограничение движения связано с укладкой асфальта и будет действовать 30 октября с 00:00 до 06:00 на четной стороне улицы. Работы проводятся в рамках реконструкции Комсомольского проспекта.

Реконструкция Комсомольского проспекта началась в июле. В 2019 году запланирован ремонт участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской.