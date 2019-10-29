Антикоррупционный законопроект саратовского депутата отозван на доработку

Депутат Саратовской областной думы Татьяна Ерохона отозвала на доработку законодательную инициативу «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области». Об этом "Ъ-Средняя Волга" сообщили в облдуме.

Решение было принято 28 октября.

Законопроект находился в работе комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. В документе шла речь о лишении надбавок к пенсии государственных служащих, который были признаны виновными в коррупционных преступлениях. В пояснительной записке указывалось, что формулировки действующих актов позволяют сохранить право на доплаты. Это, в частности, касается формулировки «по собственному желанию» при увольнении.

Марина Ковалева