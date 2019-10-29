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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Снег и гололед не станут сюрпризом

Районы рапортуют о готовности к зиме.

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Главы районов Нижнего Новгорода ускорились с подготовкой дорожной техники к предстоящим холодам и ухудшению дорожной обстановки.


Такое поручение дал губернатор, чтобы снег с гололедом не стал для них сюрпризом. Один за другим проходят смотры снегоуборочной техники, звучат бодрящие цифры.

Справка:

Отметим, что только в Нижнем Новгороде в общей сложности будет заккуплено более девяти тысяч тонн противогололедного реагента на общую сумму 159 млн рублей.

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