Снег и гололед не станут сюрпризом Районы рапортуют о готовности к зиме.

Главы районов Нижнего Новгорода ускорились с подготовкой дорожной техники к предстоящим холодам и ухудшению дорожной обстановки.

Такое поручение дал губернатор, чтобы снег с гололедом не стал для них сюрпризом. Один за другим проходят смотры снегоуборочной техники, звучат бодрящие цифры.

Справка:

Отметим, что только в Нижнем Новгороде в общей сложности будет заккуплено более девяти тысяч тонн противогололедного реагента на общую сумму 159 млн рублей.