Застройка нового квартала в Липецке предполагает снос 150 частных домов

В Липецке разработан проект планировки 24,2 га в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина, Котовского, согласно которому планируется снос 150 индивидуальных жилых домов, непригодных для проживания, и одного многоквартирного, следует из документации мэрии.

Общая площадь ликвидируемого жилья составит 13,4 тыс. кв. м (20,9% от существующего жилищного фонда территории). Общая площадь существующего жилого фонда квартала — 64,3 тыс. кв. м в 180 домах.

Новый жилой фонд составит 121, тыс. кв. м в 19 многоквартирных домах высотой от пяти до 25 этажей с подземными парковками. Общий жилой фонд в квартале увеличится на 58% и достигнет 153,6 тыс. кв. м.

Ирина Лобанова