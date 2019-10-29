Евгений Савченко предложил отменить домашние задания в школе

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко отреагировал на ролик стендапа о домашних заданиях в школе на своей странице «Вконтакте», прокомментировав, что «домашние задания — это плохая многолетняя привычка», которая «травмирует и ученика, и родителя». «От нее будем уходить»,— написал Евгений Савченко.

«Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил депобру пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему»,— сообщил губернатор.

Напомним, согласно региональной стратегии «Доброжелательная школа», на Белгородчине до 2021 года 50% средних школ перейдут в режим полного рабочего дня до 18 часов. В текущем учебном году к проекту будут подключены 48 школ, в 2020 - 100, а в 2021-м — 248. Всего в регионе работают 552 школы.

Ирина Лобанова