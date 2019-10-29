На Торгово-промышленной палате Татарстана разместят табличку в память об Александре Таркаеве

Правительство Татарстана решило установить на фасаде здания Торгово-промышленной палаты региона на Пушкина,18 в Казани мемориальную доску в честь ее основателя Александра Таркаева, скончавшегося в 2009 году. Это следует из постановления, подписанного главой регионального правительства Алексеем Песошиным.

Согласно документу, идея установки мемориальной доски принадлежит министерству культуры и Торгово-промышленной палате Татарстана.

«В этом здании в 1992—1999 гг. работал основатель Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, видный общественный деятель, депутат Государственного совета Республики Татарстан Александр Никитич Таркаев», — будет написано на мемориальной доске.

Александр Таркаев родился 8 июля 1947 в Чистополе. В 1972 году он окончил Казанский государственный университет. С 1992 года он был председателем административного Совета Торгово-промышленной палаты Татарстана. С 2004 он занимал должность депутата Госсовета республики. В марте 2009 года его избрали в парламент Татарстана четвертого созыва. 20 июля 2009 года господин Таркаев скончался от сердечного приступа.

"Ъ-Казань"